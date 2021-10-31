王毅见谭德塞 强调反对冠病溯源政治化

中国国务委员兼外长王毅在会见世卫总干事谭德塞时说，病毒全球溯源应秉持客观、科学、负责任态度，警惕政治炒作。

据中国外交部网站报道，王毅当地时间10月30日在G20举办地意大利罗马会见谭德塞。

王毅说，团结是抗击疫情最有力的武器。全球抗疫是对多边主义的重大考验，希望世卫组织坚持科学态度，把人民生命安全和身体健康放在第一位；坚持团结合作，反对借抗疫搞“政治化”〝标签化”“污名化”。

王毅强调，病毒全球溯源应秉持客观、科学、负责任态度，应警惕形形色色的政治炒作，应对各成员国一视同仁并切实尊重各国主权。中方愿以此为基础与世卫组织探讨未来合作。

谭德塞说，世卫组织一贯坚持原则，不屈服于外部政治压力，反对“甩锅”推责，抵制抗疫“政治化”，他强调，世卫组织将继续秉持科学态度开展病毒溯源研究。

美国情报机构周五发表相对完整的冠病溯源解密报告，称可能永远无法确定冠状病毒究竟是由动物传给人，还是从实验室泄漏，但他们认为这个病毒不是作为生物武器研发出来的。

报告指出，若中国不配合，很可能无法对病毒的起源得出最终结论。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇周五发布声明，反驳中国未全力配合病毒溯源调查的说法，并表示中方“坚决反对将此议题政治化的意图”。