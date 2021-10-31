上海常务副市长陈寅调任香港中旅董事长

中共上海市委常委、上海常务副市长陈寅已调任香港中旅（集团）有限公司董事长。

中国旅游集团官网今天披露上述消息。

据《北京日报》旗下公号“长安街知事”报道，现年59岁的陈寅是江苏南京人，曾在上海水利系统任职多年，之后担任过市发改委副主任、徐汇区区长、杨浦区委书记、市政府副秘书长、上海自贸区管委会党组书记、常务副主任，市委副秘书长等职。

2016年5月，陈寅曾被任命为上海市副市长，隔年5月晋升为市委常委，并出任政法委书记。前上海市常务副市长周波2019年2月北上辽宁后，陈寅接替他出任常务副市长。

中国旅游集团有限公司暨香港中旅（集团）有限公司是中国中央政府直接管理的国有重要骨干企业，也是总部在香港的三家中央企业之一。集团旗下汇聚了港中旅、国旅、中旅、中免等众多旅游品牌，是唯一一家以旅游为核心主业的央企，也是目前中国发展历史最长、产业链条较全、经营规模较大、品牌价值较高的旅游龙头企业。

截至2020年底，集团员工人数接近4.3万人，总资产超过1500亿元人民币，全资或控股企业662家。

今年7月，上海还有一位市领导赴央企工作——时任上海市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮，出任中国五矿集团董事长、党组书记。