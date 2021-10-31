中国六部门部署预防学生沉迷网游管理工作

中国教育部、中宣部、中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局等部门联合印发《关于进一步加强预防中小学生沉迷网络游戏管理工作的通知》，部署各地做好预防中小学生沉迷网络游戏管理工作。

据央广网报道，通知要求，各地出版管理部门要严格执行网络游戏前置审批制度，督促网络游戏企业加大内容审核力度，坚决杜绝网络游戏中含有可能妨害中小学生身心健康的内容，确保内容优质健康干净。网络游戏企业要采取技术措施，避免中小学生接触不适宜的游戏或者游戏功能。要严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，将未成年人用户纳入统一的网络游戏防沉迷管理，不得在规定时间以外以任何形式向中小学生提供网络游戏服务。

通知指出，学校要严格校内教育管理，做好中小学生手机管理和校内互联网上网服务设施保护工作。要加强网络素养宣传教育，广泛开展各类文体活动，引导中小学生正确认识、科学对待、合理使用网络，自觉远离不良网络诱惑。要推动家校协同发力，督促家长履行好监护责任，发挥好榜样作用，帮助孩子养成健康生活方式。

通知强调，相关部门要切实加强对网络游戏企业的事中事后监管，及时处罚或关停违反相关规定的网络平台和产品，鼓励相关组织或个人，举报落实防沉迷措施不力的网络游戏企业和平台。同时，要将预防中小学生网络沉迷工作纳入教育督导范围，将督导结果作为评价地方教育工作和学校管理工作成效的重要内容。