中国称某航空公司数据被境外间谍情报机关窃取

在中国《反间谍法》颁布实施七周年前夕，中国国家安全机关今天公布三起危害重要数据安全案件，包括某航空公司数据被境外间谍情报机关网络攻击窃取。

据新华社报道，这起案件发生在去年1月，该航空公司向中国国家安全机关报告，公司信息系统出现异常，怀疑遭到网络攻击。国家安全机关立即进行检查，确认相关信息系统遭到网络武器攻击，多台重要服务器和网络设备被植入特种木马程序，部分乘客出行记录等数据被窃取。

国家安全机关之后也发现，有多家航空公司信息系统遭到同一类型的网络攻击和数据窃取。据报道，经调查，相关攻击活动是由某境外间谍情报机关谋划、秘密实施，并利用多个网络设备进行跳转，以隐匿踪迹。

第二起案件，则是国家安全机关今年5月发现，某境外咨询调查公司通过网络、电话等方式，频繁联系中国大型航运企业、代理服务公司的管理人员，以高额报酬聘请行业咨询专家之名，与中国境内数十名人员建立“合作”，“指使其广泛搜集提供我航运基础数据、特定船只载物信息等”。

新华社指出，这家境外咨询调查公司与所在国家间谍情报机关关系密切，承接了大量情报搜集和分析业务，而且通过中国境内人员所获的航运数据，都提供给该国间谍情报机关。

至于第三起案件，则是国家安全机关今年3月发现，中国某重要军事基地周边建有一可疑气象观测设备。据报道，该设备由一名李姓人士网上购买并私自架设，而且类似设备已向全中国多地售出100余套，部分被架设在中国重要区域周边，有关设备所采集数据被传送到境外某气象观测组织的网站。

据新华社报道，该境外气象观测组织实际上由某国政府部门以科研之名发起成立，而该部门的一项重要任务就是搜集分析全球气象数据信息，为其军方提供服务。