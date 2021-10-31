中国批美冠病溯源解密报告：谎言重复千遍仍是谎言

针对美国国家情报总监办公室周五（29日）发布冠病溯源问题解密版报告，中国外交部发言人汪文斌今天称，“谎言重复一千遍仍然是谎言”。

美国国家情报总监办公室（ODNI）8月下旬向白宫提交了一份冠病起源报告，但完整报告一直没有公开，周五发表的是相对完整的更新版报告。

据报道，美国情报界依然对病毒起源看法分歧，但认为有两种可能，即从动物传到人身上，或从中国武汉实验室意外泄漏。不过，报告否定了病毒原本是要作为生物武器的说法，并称提倡该说法的人已被指散布虚假信息。

据中国外交部消息，汪文斌今天以答记者问形式回应，指美国情报部门8月发布这份所谓溯源问题解密版报告摘要时，中方就表明了坚决反对的态度。“这份报告无论发布多少遍、炮制多少版本，也改变不了其彻头彻尾的政治报告和虚假报告的性质，毫无科学性和可信度。”

汪文斌也指出，冠病溯源是一个严肃复杂的科学问题，只能由全球科学家合作开展研究，而动用情报部门搞溯源，本身就是将溯源问题政治化的铁证。

汪文斌最后说，美国现在应该做的是，停止对外甩锅推责，把精力放在国内抗疫和全球合作上来。“停止政治操弄，为全球科学家开展溯源合作创造条件。停止攻击抹黑中国，回应国际社会合理关切，接受世卫专家访问，并开放德特里克堡生物实验室以及生物实验基地。”

中国官方自年初以来，已多次抨击美国有关武汉实验室泄露病毒的说法。中国媒体今年1月起也相继报道了美国德特里克堡生物基地的“病毒暗史”，暗示病毒也可能源于美国。