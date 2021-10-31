美媒：投资者寄望于阿里巴巴最坏的情形已过去

美国《华尔街日报》报道指，投资者押注阿里巴巴最坏的情形已经过去了，然而可能还要再等待一段时间，这个曾经的市场宠儿才能恢复荣光。

《华尔街日报》的报道指，阿里巴巴是中国新经济股票的风向标。在一年前的本周，阿里巴巴股票创下历史新高，当时其市值突破了8500亿美元。这巩固了其作为中国最具价值上市公司的地位。

在阿里巴巴股价创下高点的几天后，其金融技术和数字支付关联公司蚂蚁集团的首次公开募股被叫停。阿里巴巴的股价开始长期下滑，该公司的市值蒸发了约4000亿美元。监管文件显示，随着中国监管机构加强对更多互联网科技公司的审查，包括普信和富达国际管理的共同基金在内的全球投资者削减了他们在阿里巴巴的持股。

据报道，该公司的股价本月部分反弹，此前由巴菲特的长期合作伙伴芒格主持的一家小型出版公司披露称，芒格增加了对阿里巴巴的持股。在阿里巴巴亿万富翁联合创始人、蚂蚁集团控股股东马云出访欧洲后，该公司股价再次跳涨；出访表明他可以自由地到海外旅行，在国内可能不再受到严格的监管审视。

阿里巴巴在纽约上市的美国存托凭证（ADR）本月上涨了15%，市值达到了约4600亿美元。投资者也受到该公司最近推出新产品的鼓舞，其庞大且不断增长的云计算部门推出了一款先进的自主研发芯片。该芯片具备数据存储能力和处理技术，以及提供面向企业的基础设施，对于中国数字经济而言是重要的推动力。

据《华尔街日报》报道，中国从去年11月开始实施针对科技行业的整顿行动，阿里巴巴是首批目标之一。后来，在今年7月份，中国政府针对更多领域采取了更积极的监管行动，国际投资者纷纷削减他们对中国的投资敞口。

该公司的市值也大大低于其长期竞争对手、中国另一个互联网巨头腾讯，后者在今年早些时候取代了阿里巴巴的位置，成为中国市值最高的上市公司。最近几个月，两者之间的市值差距扩大，目前已接近1400亿美元。

FactSet慧甚的数据显示，基于未来12个月预期收益，阿里巴巴的市盈率约为17倍，而腾讯为24倍。

中国互联网行业还面临其他监管风险，包括新的数据安全法律以及旨在保护零工经济从业者福利和安全的新规定。

阿里巴巴最近开始宣传即将到来的双11购物节。双11是一年一度的网上购物狂欢，在其平台上的销售额连年创下纪录。投资者将密切关注今年的活动与2020年的对比情况，当时阿里巴巴表示，双11销售额相当于750亿美元。

在10月份的一份监管文件中，投资组合经理Brian Freiwald表示阿里巴巴的股价表现一直落后。该文件包含了Putnam Investments旗下一只新兴市场基金最近的年报。他预计阿里巴巴核心的电子商务业务将与市场同步增长，并称阿里巴巴其他部门盈利能力的提高应该会帮助该集团实现20%以上的利润增长。

他还说：“该股继续以我们认为有吸引力的估值进行交易。我们继续青睐阿里巴巴。”

