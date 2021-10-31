陈茂波：预计香港今年经济增长接近6.5%

香港特区政府财政司司长陈茂波说，香港大部分的经济指标今年以来都持续改善。港府在8月中预测2021年全年经济增长为5.5%至6.5%，按照目前的趋势，他预计今年全年的实际增长数字应会接近这预测区间的上限。

陈茂波今天在题为《2021年的香港经济》的随笔文章中，作出上述表示。他指出，出口表现强劲，内需动力逐渐恢复，带动香港经济在上半年按年显著增长7.8%。从贸易和消费相关的指标看来，香港经济的复苏在最近数月更形稳固，相信第三季的经济增长数字仍然不俗，但考虑到今年上半年经济反弹的速度远较预期强劲，加上去年下半年比较基数较高，第三季经济的按年增幅应会低于上半年。

陈茂波说，近月香港疫情基本受控，市民增加外出消费。上半年香港的零售销售货值升8.4%，食肆总收益也回升0.5%。过去数月受惠于电子消费券的发放，进一步提振了零售及餐饮业的市场气氛。8月份零售业销货值的升幅达11.9%。他相信即将发布的零售销售及食肆收益等数据，都会反映到市面持续畅旺的气氛。

陈茂波还提到，经济保持稳健的复苏态势，也从劳工市场的最新数据可以见到。经季节性调整的失业率由今年初7.2%的17年高位大幅回落至第二季的5.5%，在第三季进一步下跌至4.5%，是去年第一季以来的低位。此外，营商气氛普遍有所改善，有利商业投资活动的恢复。

展望今年第四季，陈茂波认为，因环球经济增长已有见顶回落迹象，香港货物出口的增速料将放缓。香港本地方面，就业和收入情况改善，加上消费券计划效应，与消费相关行业的表现将会继续得到支持。

陈茂波强调，尽管香港经济的复苏势头至今仍属稳固，但不能忽略外围实存的暗涌，疫情方面，更具传染性的变种病毒持续困扰全球多个地方，以及不少主要经济体出现供应瓶颈，都为全球经济前景带来下行风险。同时，能源和大宗商品价格高企、航运费用上扬和外围通胀升温也可能窒碍全球经济增长，并为香港物价带来上升压力。