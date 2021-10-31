布林肯和王毅会晤 两人见面没有碰肘

美国国务卿布林肯和中国国务委员兼外交部长王毅今天在意大利罗马举行会谈，这是两人第二次面对面会谈。

布林肯和王毅目前都在罗马参加20国集团（G20）领导人峰会。

据有中国官媒背景的微博账号“玉渊谭天”发布的现场视频，会谈在中国代表团的驻地举行。布林肯在抵达会场时，王毅已在场等候。两人相互点头打招呼后，在中美两国国旗前停留片刻合影，但两人没有进行礼节性的握手或碰肘。随后，双方代表入座。

今年3月，布林肯和美国总统国家安全顾问沙利文，以及王毅和中共政治局委员兼中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，在美国阿拉斯加州安克雷奇举行中美高级别对话。当时双方在镜头前展开充满火药味的激烈交锋。

在布林肯和王毅今天的会谈中，台湾问题预计将成为重点。在美台高级官员本月22日举行视频会议，讨论“支持台湾有意义参与联合国”后，布林肯本月26日发表一份声明，呼吁所有联合国会员国支持台湾“有力、有意义地参与整个联合国系统”。

对此，王毅在罗马回答记者提问时称，台湾的未来除了与中国大陆实现统一，没有其他的前途。

有分析也认为，此次会谈相信是为计划中的两国元首视频会晤铺路。早前有消息指，中美元首可能在今年年底前举行视频会晤。 （联合早报北京特派员杨丹旭）