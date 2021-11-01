上海迪士尼配合防疫排查暂停开放

上海迪士尼度假区昨（10月31日）晚发布通告，接外省市协查通报，为配合冠病疫情流行病学调查，迪士尼乐园和迪士尼小镇从即刻起停止游客进入。

据中新社报道，通告称，所有已在乐园的游客在离园时需要在出口处接受核酸检测，并遵循疾控中心的要求相隔24小时后再做核酸检测，待两次核酸检测阴性后，做好后续12天自主健康监测。

迪士尼方面表示，已购买当日门票且未入园的游客，可更换入园日期或按购票渠道退票。

与此同时，上海市疫情防控工作领导小组办公室也发布紧急通告：接外省市协查通报，请10月30日至10月31日期间进入上海迪士尼乐园和迪士尼小镇的所有人员主动向所在社区和单位(或学校等)报告，并应立即前往就近的指定医疗机构进行核酸检测，全程佩戴口罩。

通告要求，此期间所有入园人员进行两天闭环管理和12天严格的社区健康管理，分别于第1、2、7、14天进行四次核酸检测，前两天暂时不返工返校，留在家中，非必要不外出。待两次核酸检测阴性后，继续做好后续12天自主健康监测。

据杭州市人民政府新闻办公室官方微博此前消息，昨天（10月31日）上午，杭州市从省外过境杭州列车截下人员中，检出一例新冠病毒核酸阳性。该病例10月29日乘坐G1382列车从上饶到上海，10月30日乘坐K287列车从上海返回上饶。浙江省教育厅发布的一份紧急通知称，该病例于10月30日6点30分乘车前往上海迪士尼乐园游玩，17时出园。