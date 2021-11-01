习近平：支持有条件的地方行业率先碳达峰

在美、英等发达国家就减排问题对中国加大施压力度之际，中国国家主席习近平昨天（10月31日）通过视频在二十国集团（G20）峰会上再次呼吁发达国家为发展中国家提供资金支持，并称中国支持有条件的地方、行业、企业率先碳达峰。

据新华社报道，习近平昨晚在北京继续以视频方式出席G20领导人峰会，重点阐述对气候变化、能源、可持续发展等问题的看法。

他就国际社会合力应对气候变化和能源问题提出三点意见，首先是采取全面均衡的政策举措，统筹环境保护和经济发展，兼顾应对气候变化和保障民生，主要经济体应该就此加强合作。

第二是全面有效落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，坚持联合国主渠道地位，以共同但有区别的责任原则为基石，以国际法为基础，以有效行动为导向，强化自身行动，提升合作水平。

第三是加大对发展中国家支持力度，习近平呼吁G20成员率先促进先进技术推广运用，发达国家也要切实履行承诺，为发展中国家提供资金支持。

习近平强调，过去15年，中国碳排放强度大幅超额完成2020年气候行动目标。中方将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和支撑措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，持续推进能源、产业结构转型升级，推动绿色低碳技术研发应用。

他还说，中国支持有条件的地方、行业、企业率先达峰，为全球应对气候变化、推动能源转型的努力作出积极贡献。

这是习近平连续第二天以视频方式在G20峰会上发言，他前天在峰会首场会议上对外界的施压作出回应，强调G20应秉持“共同但有区别的责任原则”，并推动全面落实《巴黎协定》。

被列入1992年《联合国气候变化框架公约》的共同但有区别的责任原则，承认不同国家在应对气候变化议题上有不同的能力和责任。

