中国线下学科培训机构压减率超40%

中国教育部的数据显示，学科类培训机构大幅压减。在12.8万个线下学科类培训机构中，压减率超过40%；263个线上学科类培训机构中，压减率近50%。

据央视新闻报道，中国目前培训市场虚火大幅降温，广告基本绝迹，资本大幅撤离。

今年7月24日，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（“双减”文件）。意见要求“坚持从严治理，全面规范校外培训行为”，对校外培训机构的整治力度之大前所未有。

“双减”政策实施以来，教育部会同中央近20个部门，先后出台配套文件16个，从政策层面对学校考试管理、培训材料和人员管理、预收费监管、上市公司清理整治等方面细化了工作要求。

教育部提出，今年底前，完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构等目标；以及校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训等明确规定。

在操作层面对学科类培训范围界定、“营转非”、“备改审”、查处隐形变异培训、防范从业人员风险、强化应急处置等方面作出了实操性指导。同时，加大常态化巡查、调度和预警，坚决查处有令不止、违规、变异、转入地下等行为，坚决防范“卷钱跑路”等违法犯罪行为。