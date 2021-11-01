美工程师批台积电工时长没效率 不尊重个人自由

一位美籍工程师7月在求职网站“Glassdoor”发布贴文，指出台湾芯片制造商台积电不仅工时长、没效率且不尊重个人自由等缺点。

文章昨天（31日）被翻译成中文在面簿社团“半导体产业讨论区”贴出后，被大量网民转发，引起热议。

台积电将在美国亚利桑那州建厂，招募了上百名工程师，部分员工已在台湾受训。这名在台受训的美国工程师在帖文中指，受训期间虽学会许多实用技能，但也存在“超长工时”等不少缺点。

他指出，在台积电工作的优点是，能在全球数一数二重要、不同于美国文化的公司工作，期间他能学到不少实用的技能，有利于在未来转职。他也指出，台湾的工作文化、学习及教学风格等与美国确实不太一样，“我的培训师只看到我的其中一面，我想我对他也是如此”。尽管如此，他相信文化上的落差能透过努力去改变。

然而，谈到缺点，他马上提出“工时长”问题，他认为台积电在美国未来一定会改成每周上班五天，每日八小时；或是像其他晶圆代工厂，上三天休四天，接着再上四天休三天之类的轮班方式，因为现在台湾这里一天工时至少10小时，实际上还可能长达12小时。

他强调，他说的还都是针对他们这些之后要回亚利桑那州的美国人遇到的情况。他指出，对这里的台湾人来说，他们的工时几乎每天都超过12小时，也有夜班及周末轮班，平时还得随传随到。不过他对此表示能理解，毕竟工厂24小时都在跑。

这位工程师指出，在台积电受训的感觉，真的和“谁带你”有很大的关系，虽然他遇到的事情有点混乱，有想到一些方法改善，但他直言“我不知道这真的是否有用”。他也批评，台积电不重视“个人自由”。他说，公司有提供他们住宿，但门禁及规定也非常多，包括限制访客来访时间；如果长期住宿，就会被安排住得比较远，得花更多时间通勤。

他还说，每天都花太多时间开会，早会审视重复昨天的工作，下午审视一整天的工作，一天的开会时间可超过三小时，他相信这一切都可以用软件改善。他直言，在台积电上班的台湾人，真的没有比每天只上八小时班的美国人还要有效率，大多人都把时间浪费在那些毫无实质意义的工作上面。另外，他还抱怨台积电培训员工的系统，“只是在上面浪费了一堆可以用来学编程的宝贵时间”。

最后，这位工程师也提出建议。他认为台积电用的软件实在太老旧、繁杂。他认为，应该把那些用在不同任务上的软件进行缩减，过滤筛选出那些可以重复使用的软件功能，然后整合成一个简单的单一软件。这样既可以节省大家的上班时间、提升工作效率，还能省下很多的加班费。

他说，半导体是非常神奇的东西，过去一直在改善人类的生活，但很不幸的是，台积电对世界的影响似乎跟它真正带给员工的并不一样。他认为，台积电的支出仅有小一部分是用在员工身上，大部分的钱都用来维修设备装机及实验晶圆等。他也认为，台积一定可以找到更多的员工来分担工作，以让每个员工可以回家，有时间陪伴家人，同时也保有不错的福利。

他表示，台积电至少得在亚利桑那州的分厂做到这一点，否则无法在人才招募上赢过就在附近的英特尔。

有网民认为，这篇文章点出了台积电很多、很实在的问题，希望该公司高层看到后虚心检讨。