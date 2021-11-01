美再捐台150万剂疫苗 台驻美代表发文感谢

美国政府于美东时间10月31日宣布捐赠台湾150万剂莫德纳疫苗，预计于台北时间11月1日下午1时抵达台湾桃园国际机场。驻美国台北经济文化处代表萧美琴对此表示感谢，并在面簿发布自己参观疫苗仓储配送作业的照片。

萧美琴昨天（31日）在面簿发文说，再次看到华航载着美国人的爱心，第二批150万剂的莫德纳疫苗往台湾飞去，内心有许多感动；她直言，疫情影响了全世界民众的健康、经济、生活、旅行，还好世界有“善循环”，有“良善的力量”，让台湾不孤单，因为台湾人民知道好人善人都会相互帮忙，用正能量一起面对眼前诸多挑战。

萧美琴参观疫苗仓储配送作业。（萧美琴面簿）

萧美琴称，连夜凌晨工作后身体很冷，但心情很暖，这次跟代表处同仁来到肯塔基州路易维尔的联邦政府特约仓库签收美国人的爱心，也利用机会参观了疫苗仓储配送作业，尤其跟工作人员进入零下20度的极低温冷冻仓库中，连眉毛都会立即结霜的环境，看到每天为了要提供全世界疫苗而在寒冻环境中工作好几个小时的仓储配送人员，更让人体会疫苗得来不易的珍贵。

对于美国政府的协助，萧美琴说，自己要再次谢谢拜登政府、不厌其烦参与协调疫苗捐赠与运送细节的双方政府人员、华航货运团队、以及这半年来力挺协助台湾争取疫苗的美国两党国会议员、侨胞；她称，希望这个拜登总统口中“民主的力量、科学创造力的产物”，能让台湾人民再次感受到美国人民对台湾的支持与慷慨爱心。

今年6月，美国向台湾提供了250万剂疫苗。美国官员当时称，中国大陆出于政治原因试图阻止台湾购买疫苗，北京对此予以否认。