张文宏：疫情处理标准化 感谢不灭的烟火

上海迪士尼度假区因出现冠病确诊者曾入园游玩，昨天傍晚宣布只出不进，并对已在乐园的游客进行核酸检测，但当晚的烟火表演照常进行。中国知名防疫专家、上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏今天凌晨发文谈及上海迪士尼防疫时说，疫情处理标准化，“所有的游客现在可以安然入睡了”，感谢不灭的烟火，“让我们看到人类在灾难前面的从容淡定与对未来的信心。”

浙江杭州市昨天检出一例冠病病毒核酸阳性，该病例前天曾到上海迪士尼乐园游玩，上海迪士尼度假区昨天傍晚发布通告，迪士尼乐园和迪士尼小镇即刻起停止游客进入，乐园内部分游乐设备将临时停运，户外演出继续举行。

“上海发布”微信公众号随后发布通告，10月30日、31日进入乐园的所有人员需进行核酸检测。医护人员和民警随即入园为游客进行核酸检测工作，至晚11时许完成乐园内所有游客的核酸采样。

迪士尼乐园昨晚的烟火表演在核酸检测期间照常进行，“烟花绽放”的画面在中国社交网络刷屏。中国官媒《人民日报》昨晚深夜在官微发布视频展现烟花燃放时乐园内的情景，并配文说，“上海迪士尼，烟花在夜空中清冷绽放。医护人员和民警逆行入园，投入紧张有序的核酸检测工作”，并引述网友评论说“眼眶热了，感谢所有为我们负重前行的人！”

张文宏今天凌晨在个人微博发文转发人民日报微博并评论说，“疫情常态化，疫情处理标准化。所有的游客现在可以安然入睡了，但我的无数同事会继续工作，完成防控的所有标准程序，只是为了让这个城市和经过这个城市的人们生活更美好一点，感谢今天不灭的烟火，让我们看到人类在灾难前面的从容淡定与对未来的信心。”

据“上海发布”微信公众号今天发布的最新消息，截至今早8时，累计筛查相关人员33863人，核酸检测结果均为阴性。