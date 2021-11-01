格力回应在美被罚9100万美元：八年前案件

格力电器昨天（31日）回应在美诉讼案件称，诉讼以该公司支付9100万元（美元，下同，约1亿2000万新元）达成和解，并称其为八年前案件，罚款金额已计提。

综合澎湃新闻和新浪财经报道，格力电器在官方微信公众号中披露，此次事件涉及到公司2005-2012年出口北美市场的除湿机产品。该产品于2012年收到事故投诉，并于2013年6月向美国消费品安全委员会（简称CPSC）申报。由于申报不及时，2016年格力电器和CPSC达成民事和解，支付1545万元。

随后美国司法部介入这一事件。格力电器称，2017年，美国司法部消费者保护处、美国加利福尼亚中区联邦检察官办公室（统称DOJ）就此同一事件要求格力电器承担责任。格力电器称，经过多轮谈判，近期公司和DOJ达成协议，支付7575万元。如果格力电器遵守协议约定，DOJ将在三年期结束后终结案件。

美国司法部于美国当地时间10月29日在官方网站发布公告称，格力电器和美国司法部已达成延迟起诉协议（DPA）。根据这份协议，珠海格力（Gree Zhuhai）和香港格力（Gree HongKong）同意接受总额为9100万元的罚款，并同意向因公司有缺陷的除湿机而引发的火灾进行相关赔偿。

随后DPA文件遭到曝光，在被曝光的文件上，还出现了疑似格力电器董事长董明珠的签名，签署时间为2021年10月20日。

在这份涉诉文件流出后，格力电器火速作出回应表示，以上协议涉及的问题均发生在八年前，2013年以后未再出现同类问题。协议涉及金额已全部计提，不会对该公司的正常运营及本年度业绩造成影响。