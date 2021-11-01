10月财新中国制造业PMI升至50.6

今天（1日）公布的10月财新中国制造业PMI录得50.6，较9月回升0.6个百分点，重回扩张区间。2020年5月以来，这一指数仅在2021年8月落入收缩区间。

据财新网报道，这一走势与同期中国国家统计局制造业PMI并不一致，后者录得49.2，低于9月0.4个百分点，连续两个月位于收缩区间。

Markit网站刊登的新闻稿显示，10月制造业新订单指数环比上升0.6个百分点至51.4，增速为四个月来新高；但产出指数和新出口订单指数均继续低于50临界值，反映出制造业产量进一步下滑，出口订单减少；就业指数连续三个月处于收缩区间，但环比有所回升。

财新智库高级经济学家王喆说，10月制造业景气度回升，但经济下行压力依然存在。疫情好转对制造业的影响有所减弱，内需获得提振，供给约束成为影响经济运行的首要因素。制造业企业购进价格上涨速度远超出厂价格的情况已持续数月，下游企业夹缝中生产压力凸显。

他说，政策层面，既要采取有效措施对大宗商品保供稳价，更要对下游企业尤其是中小企业的生存状况重点关注。此外，10月下旬开始，新一轮疫情波及中西部多个省份，对经济的不利影响或卷土重来，有效防控疫情与维持正常经济秩序还需统筹兼顾。