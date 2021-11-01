爱奇艺终止台湾代理商欧锑锑合作

欧锑锑娱乐昨天（31）在面簿发布公告称，大陆OTT平台（网际网络视听服务）爱奇艺终止与在台经销商欧锑锑合作，并称，这是政治势力凌驾一切的必然结果。

综合中时新闻网、联合网及EToday财经云报道，欧锑锑娱乐的公告说，由于台湾政府长期不友善的态度，经审视评估后，爱奇艺决定在今年底跟欧锑锑娱乐的合约到期后，不再续约，正式结束相关业务合作。

但公告仍强调，爱奇艺对用户提供的服务不会中断，任何人仍可继续透过网页或应用软件免费收看或付费订阅爱奇艺。

欧锑锑娱乐指出，虽然与爱奇艺合作的时间只有短短6年，但“让我们曾共同创造太多台湾奇迹，这在台湾OTT的发展史上，一定会留下不可抹灭的记录。”文末也呼吁民众继续支持爱奇艺及台湾的影视产业发展。

爱奇艺自2016年在台推出后，付费订阅会员、用户使用数皆名列前茅。欧锑锑娱乐的抢市、爱奇艺每年自制逾100部剧及综艺，包括台剧助攻抢眼球，都是关键。

但台湾经济部去年依据“台湾地区与大陆地区人民关系条例”第35条第二项规定，宣布修正“在台湾地区从事商业行为禁止事项项目表”，被外界认为是针对爱奇艺而来。

这项条款禁止台湾地区的人民、法人、团体或其他机构提供代理、经销，或从事OTT-TV及其中间投入或相关商业等服务给大陆地区的人民、法人、团体或其他机构。对此，爱奇艺决定在今年底跟欧锑锑的合约到期后不再续约，终止合作。