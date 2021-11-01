港今须扫码进部分场所 一些市民措手不及

香港今天（1日）起要求市民在进入政府大楼、部分街市与医院等场所前，要用“安心出行”手机应用扫描二维码。但一些市民措手不及，部分街市也因需要派人监督协助扫码过程而面临人手短缺。

12岁以下、65岁以上及有实际困难人士不受新政策的影响。

综合网媒香港01、香港电台等报道，有市民没有安装应用，只好在大门外填写纸质表格，有市民说，有关安排虽然令人感到困扰，但明白是为了应对疫情，有需要遵守。

也有市民说，由于不懂得安装“安心出行”，所以选择不进入大楼；有长者说，自己有白内障也不识字，不懂得用手机应用，要靠职员协助填表格。

据报道，一些没有手机的长者昨晚现买现学，也有露宿者没有钱购买手机。

油麻地街市枱商联会主席陈袁辉在今天在电台节目上批评政府没顾及街市的人手。他以油麻地街市为例，有五个出入口，假设每个出入口都要两名保安员监察市民量度体温及处理“安心出行”应用的使用，就要10个人，他说，全港近百个街市，短时间内可能需要增加两千名保安人员，人手并不足够。

香港公务员事务局局长聂德权今天在电台节目中称，若街市人多时会以抽查方式核实资料，强调会机动及弹性处理。他希望市民尽快适应安排，强调政府要从外防输入、接种疫苗及防止本土病例传播三方面做好防疫工作。