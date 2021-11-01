中国铁路儿童票拟改为以年龄划分

中国铁路客票儿童票拟从以身高划分改为以年龄划分，实行车票实名制。

据央视新闻客户端前天（30日）消息，本月27日，国家铁路局发布关于《铁路旅客运输规程（征求意见稿）》公开征求意见的通知称，中国铁路客票儿童票将以年龄划分，年满六周岁且未满14周岁的儿童可以购买儿童优惠票，年满14周岁的儿童，则需购买全价票。

原先，据中国铁路官网的资料显示，一名成年人旅客可以免费携带一名身高不足1.2米的儿童。如果身高不足1.2米的儿童超过一名时，一名儿童免费，其他儿童购买儿童票。儿童身高为1.2至1.5米的，购买儿童票；超过1.5米的，购买全价座票。

据澎湃新闻昨天的报道则表示，关于“未成年人乘车买票是看身高还是看年龄”的讨论已持续多年，此次征求意见稿的发布意味着儿童票的1.5米以下身高限制有望被打破。此前曾有人大代表、法学研究人员就“儿童票”制度提出建议。

另外，也有当事人因不满“以身高论票价”的规定，将铁路一方诉至法院。据澎湃新闻采访安徽的施某，他在前年曾为11岁儿子购买26元（人民币，下同，约5新元）“儿童票”乘坐高铁。因儿子身高超过1.5米，铁路方在他到站后要求他补成人票价的差额部分26元。

施某认为“以身高论票价”的规定不合理，而将中国铁路集团公司、中国铁路上海集团公司告上法庭。然而，截至目前他的上诉尚未成功。

据南方都市报2019年2月报道，2018年中国全国两会期间，中国人大代表张莉曾就“儿童票”制度提出了建议。张莉认为，对于提供公共服务的管理部门而言，以身高为标准来判定儿童享受优惠票的规定是直观、易行的。但如果按身高“一刀切”的规定，往往令“大个子儿童”无法享受应有的福利，有失公平。

另据中国之声2019年2月报道，中国社会科学院法学研究所副研究员董文勇表示，身高和儿童二者间没有必然关系，未来继续以身高标准认定是否获得优惠并不合理。

董文勇进一步表示，以身高作为儿童优惠标准，不符合中国儿童发育的实际情况。据中国2018年发布的《儿童身高体重标准表》显示，12岁男童身高需达到151.9厘米、12岁女童身高需达到152.4厘米才符合标准。他因此认为，将1.5米作为购买儿童票的身高上限是不合理的。

