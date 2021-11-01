云南瑞丽简化离瑞隔离流程

云南瑞丽市今天（1日）发布民生保障措施，简化离瑞隔离审批流程、增加隔离酒店数量、对生活困难离瑞人员减免费用，以满足离瑞群众需求。

据云南省委宣传部官方微博发布的消息，申请离瑞者只需向网格员提出申请，说明目的地、出行方式和同行人员等情况，网格员审核后提交市疫情防控工作指挥部（简称市指挥部），市指挥部在接到申请后将为申请者安排隔离场所。

目前，瑞丽市能提供市内隔离酒店、市外隔离酒店和市内隔离板房供选择。按疫情防控风险评估，自驾离瑞者只能在市内隔离酒店隔离。隔离场所安排协调好后将通知申请者。选择瑞丽市内隔离酒店的申请者，自行到酒店报到；选择市外隔离酒店、市内板房隔离的申请者，由市指挥部统一安排。

德宏州内其他县市部分酒店已可作为离瑞者隔离场所，将逐步接收部分申请离瑞者。省委省政府应对疫情工作领导小组指挥部正在协调德宏州周边县市，帮助解决离瑞者隔离问题。11月1日，瑞丽市新增10家市内离瑞隔离酒店，新增隔离房间500间左右。

离瑞者在选择集中隔离场所时，可按个人经济条件选择相应住宿价格的酒店，市指挥部将尽可能根据个人需求协调。承担酒店住宿费用有困难的离瑞者，可申请到政府统一建盖的隔离板房隔离，住宿费用由政府承担，个人则需支付伙食和核酸检测费用。若所有费用都无法承担，可在提交离瑞申请时一并提出减免伙食和核酸检测费用申请，社区、村委会按有关困难救助标准审核并报市指挥部同意后，由财政资金为其支付伙食和核酸检测费用。

据报道，接下来瑞丽市将进一步优化审批程序、提高工作效率，让有离瑞意愿的群众都能顺利通行。

深受疫情冲击的瑞丽，由于7月封城至今仍无法“清零”，导致当地民生经济大受影响。