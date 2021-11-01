美财长称中美若对等降低关税 可帮助抑制通胀

美国财长耶伦说，美国希望中国履行在前总统特朗普任内签署的第一阶段贸易协议下的承诺，但可能会考虑最终以对等的方式降低一些关税。

据路透社报道，耶伦在接受路透社采访时表示，关税往往会推高国内物价，提高消费者和企业的成本，比如铝和钢等原材料的成本，降低关税将产生“抑制通胀”的效果。

被问及调整对中国商品加征的关税是否可能有助于缓解通胀压力时，耶伦表示，总体上是这样，但华盛顿也在等待中国履行在2020年2月生效的贸易协议中所做的承诺，增加购买2000亿美元的美国商品和服务。

“我们的贸易代表已表示，我们可能会考虑进一步降低关税，”她说。“我们希望看到中国履行他们在第一阶段贸易协议中做出的承诺，但保持稳定以及或许最终以对等的方式降低一些关税，可能是一个理想的结果。”

中国官员一再敦促拜登政府取消特朗普时期实施的关税。美国官员已经恢复了排除程序，这可能会导致一些关税被取消，但迄今为止还没有考虑更广泛取消关税。

耶伦等一批美国官员认为，美国目前物价飙升是供应链瓶颈和能源价格上涨的结果，通胀应该在2022年下半年得到缓解。

美国和欧盟官员上周六宣布了一项协议，取消了对欧盟钢铁和铝的部分关税，并表示此举可能有助于缓解一些制造商面临的价格压力。