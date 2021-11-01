澳洲为居澳港人推出两种永久居留签证

澳大利亚将为居留在澳的港人推出两种永久居留签证。

综合路透社和德国之声报道，澳大利亚政府今天（1日）作出以上宣布，并将在“技术移民独立签证”和“偏远地区技术移民永久居留签证”内，各加设“香港组别”（Hong Kong Stream）。

按照新法规，持有澳大利亚临时工作（技术）签证、临时技术短缺签证或临时毕业生签证的香港公民在持签三至四年后，便可申请永久居留权。

澳大利亚移民部长霍克指出，将有约9000名持有临时签证的香港公民有资格申请永久签证。香港及英国国民海外护照持有人均有资格申请签证。永久签证将于明年3月开放申请。

他今天在一份声明中说，“这些新签证将为目前以延期签证在澳居留的香港临时毕业生和临时技术工人提供一条途径，这是建立在澳洲与香港之间已存在多年、且密集的家庭与经济联系上。”

《香港国安法》于去年7月在香港实施之后，澳大利亚就为港人设“避风港”政策，延长持有香港护照的毕业生和临时工作签证人士的居留权至五年。

澳大利亚入境事务处的记录显示，在截至2021年7月的18个月里，澳洲共接获了9250份永久签证申请，约有6000名居留澳洲的香港公民获得永久签证。

除了澳大利亚，英国、加拿大及台湾都对港人开放了特殊移民签证渠道。