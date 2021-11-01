直播间数据造假？李佳琦公司指消息不实

针对“数据造假”“团队被抓”等传闻，中国直播带货“一哥”李佳琦的团队出面否认，指消息不实。

综合中新经纬及澎湃新闻报道，北京朝阳警方今年9月抓获一个叫“胖球数据”的互联网公司。警方称，此前接到某购物网站工作人员报警，称其网络购物“直播间”存在异常访问情况，怀疑直播数据被非法窃取。

警方调查发现，流量瞬时激增现象是因为有人在直播期间通过“爬虫”软件窃取相关数据，随后找到源头就是“胖球数据”网站，被“爬虫”窃取来的直播数据经过处理后，还会在该网站上对外出售。

但此后有自媒体文章将“胖球数据”和薇娅、李佳琦团队对号入座，称两人在直播带货领域创造的奇迹，可能是背后数据团队作假，并出现传闻称“李佳琦、薇娅背后的团队被抓”。

李佳琦直播官方微博昨天（10月31日）发布声明称，近日有多个自媒体散发不实消息，称“李佳琦背后团队被抓”“胖球为李佳琦做数据”，此不实信息被部分网民跟帖、转发，对美腕(上海)网络科技有限公司(以下简称“美腕”)以及李佳琦的声誉造成了严重损害，已涉嫌诽谤、名誉权侵权等违法行为。

声明提到，美腕及李佳琦从未与包括“胖球数据”在内的数据公司或营销公司展开数据合作；美腕从未对直播间数据展开过任何形式的干扰，也从不参与任何业内数据榜单的编造和制作，从未开展过任何涉及数据造假的行为。

声明还说，美腕内部有严格的数据保密及管理措施，从未对外授权任何第三方机构相关数据权限。目前市场上各研究机构涉及到美腕及李佳琦的销售等数据，均非公司提供，也不是事实数据。

美腕还称，已保留相关证据，并向谣言所在平台提出了投诉举报，将保留依法追究相关谣言发布者、散播者的法律责任的权利。