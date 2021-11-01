字节跳动据报将开启10-7-5工作制

中国科技公司字节跳动将开启10-7-5工作制，成为中国首批正式规定缩短工时的科技公司之一。

彭博社今天（1日）看到的一份内部文件显示，中国字节跳动员工的工作时间将调整为，周一至周五的上午10点至晚上7点。若超出该时间范围，必须至少提前一天申请许可。

AI新闻社等多个中国媒体引述网民爆料报道了上述消息，并将其称为10-7-5工作制，与“996”相呼应。

根据该文件，在新制度下，员工可以申请工作日加班不超过三小时，周末加班不超过八小时，最低可申请半小时加班。他们将获得最多三倍于正常加班工资的加班费。

报道指，这项新制度是字节跳动提升员工福利的最新举措。此前，字节跳动、快手等多家互联网企业已宣布取消了双休、单休交替进行的“大小周”制度。

有自称字节跳动的员工表示，公司加班系统的确更新了工作日加班的功能。但是目前并没有正式宣布，员工也没有收到邮件。

字节跳动官方尚未做出回应。

被称为“996”的工作制是指早上9时上班、晚上9时下班，中午和傍晚只休息一个小时，且每周工作六天的工作制度。阿里巴巴创始人马云和京东创始人刘强东等科技亿万富豪曾对此表示支持。但随着与超时工作相关的死亡案例接连出现，社交媒体上出现了声讨“996”的声浪。

中国最高人民法院与人力资源和社会保障部今年8月联合发布超时加班劳动人事争议典型案例，明确“996”工作制度属违法。

一些中国员工10月14日在软件协作网站GitHub也发起“打工人也需要生活”（Worker Lives Matter）的活动来抗议“996”。