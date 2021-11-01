台促转会指台北新北清除威权象征进度慢

台湾促进转型正义委员会（简称促转会）今天公布全台最新清查威权象征与处置进度，指台北市、新北市、台南市三市进度落后，截至目前尚未移除任何一座威权统治者塑像。

据台湾《自由时报》报道，促转会调查报告指出，最新统计显示，全台两蒋塑像及遗像共计971个，命名空间582处，总计1553处；已完成处置与同意处置者占26.79%，不处置及无规划“待协商”占54.22%，“未协商”占19%。

六都直辖市清除威权象征进度方面，台北市所辖110件威权象征，有三件同意处置、已移除零个；新北市所辖56件威权象征，有五件同意处置、已移除零个。

台中市所辖92件威权象征，有17件同意处置、已移除一个；台南市所辖52件威权象征，两件同意处置、已移除零个；高雄市所辖66件威权象征，七件同意处置、已移除15件。

促转会指出，地方县市政府处置进度方面，最积极处置排名前三的分别是新竹市、屏东县、新竹县；中央部会方面，则以国防部、退辅会及教育部辖下权管的威权象征数量最多，目前处置进度也较缓慢。

促转会称，威权遗绪根深蒂固，使得威权统治者象征处置推动不易；有些地方的威权象征与传统信仰或风水堪舆结合，被赋予某种“神圣”地位。

促转会举例说明，比如台湾电力公司大甲溪发电厂，德基分厂内的蒋中正铜像在发包移除前，承包厂商先在铜像前掷筊，举办铜像卸除祈福法会后才动工拆除；也有一些地方将铜像神格化，认为塑像具有除灾挡煞功能，可以降低附近交通事故。

