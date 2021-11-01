中国建线上学科类培训机构巡查制度

中国教育部建立了线上学科类校外培训机构日常巡查制度。截至目前，共连续不间断开展了四次巡查，掌握了一批违规线索，并建立了违规培训机构动态库，共涉及12个省份、50余个培训机构。相关省份已责令培训机构进行整改。

据中国教育部官网消息，巡查制度是为深入贯彻落实“双减”工作部署，严格监控各地线上学科类校外培训机构是否违规在国家法定节假日、休息日、学生正常上课及休息时段等限定时间内开班培训。

今年7月24日，中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（“双减”文件）。意见要求“坚持从严治理，全面规范校外培训行为”，对校外培训机构的整治力度之大前所未有。

中国教育部的数据显示，学科类培训机构大幅压减。在12.8万个线下学科类培训机构中，压减率超过40%；263个线上学科类培训机构中，压减率近50%。

中国教育部称，下一步，将继续加大对线上学科类校外培训机构的巡查力度，对存在违规行为的校外培训机构建立红黄牌处罚机制。对于在限定时间内开班培训的，先予以提醒，对再次违规的线上校外培训机构亮黄牌警告，对两次亮黄牌者亮红牌，并责令相关省份予以关停。对于违规情形极为严重的，直接亮红牌。