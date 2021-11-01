中国吁美为下阶段交往提供必要条件

美国国务卿布林肯与中国国务委员兼外交部长王毅昨天在意大利罗马举行会晤，中国外交部今天（11月1日）说，希望美方同中方一道妥善管控分歧，为下阶段的交往做好政治准备，提供必要条件。

据澎湃新闻报道，有记者今天在中国外交部例行记者会上就中国对此次会晤成果的评价及下一步如何改善中美关系提问，中国外交部发言人汪文斌回答说，王毅在会见布林肯时指出，这几年由于美方奉行错误的对华政策，致使中美关系遭受全面冲击，这“不符合两国人民利益，不符合国际社会期待，不符合时代发展潮流”，中国对此明确反对，中美两国建交40多年来积累的重要经验就是中美合则两利，斗则俱伤。

汪文斌还说，中美两国元首在两次通话中达成的重要共识是双方要重启对话，避免对抗，希望美方切实把两国元首的共识落到实处，同中方一道加强对话沟通，深化互利合作，妥善管控分歧，为下阶段的交往做好政治准备，提供必要条件。

布林肯与王毅昨天在20国集团（G20）领导人峰会举行场边会谈，双方互指对方对台海紧张局势升级负有责任，但同时也表达了管控分歧的意愿。

布林肯强调了保持开放的沟通渠道和负责任管控美中竞争的重要性。

王毅则对布林肯说，他愿与布林肯建立经常性联系，就如何管控双方分歧、妥善解决出现的问题及时、坦诚地交换意见，以增进了解，消除疑虑、避免误判，探索合作。