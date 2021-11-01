山东省人大常委会原副主任张新起被公诉

山东省人大常委会原党组成员、副主任张新起涉嫌受贿一案有新进展，检察机关已对其提起公诉。

据中国最高人民检察院网站今天发布的消息，张新起案由中国国家监察委员会调查终结后，移送最高检审查起诉。经最高检指定管辖，交由江苏省南京市人民检察院审查起诉。近日，南京市人民检察院已向南京市中级人民法院提起公诉。

南京市人民检察院起诉指控，张新起在2001年至2019年期间，利用担任山东省潍坊市委副书记、副市长、市长，潍坊市委书记，青岛市委副书记、市长，山东省人大常委会副主任等职务上的便利，为相关企业和个人在企业经营、项目开发、工程承接、规划审批、职务调整等事项谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

官方简历显示，张新起生于1956年8月，仕途一直在山东。早期曾在烟台工作，历任烟台市建委副主任、烟台市规划局局长、莱州市市长等职，1997年任烟台市委常委、莱州市委书记。

2001年，张新起调任潍坊市委副书记、副市长，后出任潍坊市市长，2006年任潍坊市委书记。

2011年，张新起调任青岛市委副书记、市政府党组书记，后出任青岛市市长，任职五年，于2017年任山东省人大常委会副主任，至2018年卸任。

中纪委于今年2月公布张新起被调查的消息，当时他已退休三年。在任职青岛期间，张新起因植树增绿事件广受批评，因而得名“种树市长”。

落马近半年后，中纪委于8月17日公布消息，指张新起被开除党籍，其享受的待遇被取消。