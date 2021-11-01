下午察：中国清零抗疫模式“独此一家”？

上海迪士尼乐园因为一名确诊病例曾游玩一天，三万多人接受核酸检测。云南瑞丽市民接受检测已成日常，有一岁多孩子做了74次核酸检测。
江西铅山县因一人确诊，当地交通灯全调整成红灯以减少人员出行。内蒙古额济纳旗出现疫情，9000多名外地游客被迫滞留。
与全球多国相比，中国的疫情不算严重。一个14亿人口大国，近日每日新增病例基本为两位数，截至目前的累计死亡个案也少过5000起。在这样的情况下，中国继续实施近乎草木皆兵的严格抗疫措施，与全球走向“与病毒共存”的做法形成了强烈对比。
随着新西兰、澳大利亚、日本、韩国等纷纷放弃清零政策，在多家西方媒体的叙述下，中国清零抗疫模式几乎已是自成一格，并质疑这种清零模式能否持续。
西方媒体陆续检视清零抗疫模式
彭博社早在8月间就发文形容，这个做法恐令中国持续数年“与世隔绝”。上周，《纽约时报》发出“为什么全世界只有中国还在坚持病毒清零政策？” 的长篇报道，法国国际广播电台也发布题为“中国恐怖清零为哪般？”的文章。
《华尔街日报》上周报道称，严格的政策将给中国经济增长带来日益增加的成本。美国有线新闻网（CNN）今天则发文称，随着亚太邻国开始与冠病共存，中国正日益被孤立。
在中国国内，云南瑞丽市前副市长戴荣里在微信公众号发文《瑞丽需要祖国的关爱》，道出这个边陲小城的居民因为多次封城，“正承受着千载难遇的大劫难”。此后，陆续有大陆和香港媒体报道称，有瑞丽市民反映已接受近百次核酸检测，有的抱怨失去工作，生活陷入困难。
面对外国媒体的检视和国内部分民众的呐喊，中国清零抗疫模式再次被放到了聚光灯下审视。
“动态清零不是想做就能做到”
经常对外打前锋的官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨晚在微博发文回应，批评西方媒体把矛头集体对准中国的清零政策。他说：“西方舆论就是很想把中国‘拉下水’，让我们放弃动态清零政策，变得跟他们‘一样烂’。”
他怒怼西方媒体对中国动态清零的嘲笑是“变态的”、“是羡慕嫉妒恨”，并语带自豪地说“动态清零不是哪个国家想做就能做到的”，美国和欧洲不想要吗？“问题是他们真的做不到。”
胡锡进还说，中国的动态清零政策决不能放弃，只要改弦更张为欧美意义上的“与病毒共存”，用不了几个月，中国就会全境沦陷，一天增加几万甚至十几万病例，单日死亡几百甚至上千人，“那样的情况决非大多数中国人愿意承受的”。
他提醒民众， 防疫虽然对生活造成影响，让一些人有意见，但如果大量人感染，其中很多人死亡，公众的意见将更大。“大家还记得去年2月份前后武汉疫情期间舆论的意见有多大吗？”
胡锡进的微博帖文反映了两个要点。
一是判断绝大多数中国人都支持当下的动态清零政策，认定中国人民无法承受“与病毒共存”将造成大量死亡的情况，最好的依据就是武汉疫情期间所引发的舆论热议。
二是在政治上向西方叫板，坚持中国的清零抗疫模式更具制度优越性，中国将自己视为坚定执行清零政策的获益者。
确实，好些国家的专家和官员都异口同声指出，中国有条件走坚持清零路线，源于其特殊国情，包括有庞大市场能自给自足、从上至下有效管控并长期落实“封城”措施、以惊人的速度做检测、巨大动员能力等。其他国家真办不到，中国清零抗疫模式确实可能就“独此一家”。
中国当下具备放弃“清零”的条件吗？
从另一侧面看待同一问题，就得问问：中国当下有条件放弃清零吗？
胡锡进在微博中也说了，中国不是永远都要清零，但政策调整“需要更多医药科学的突破来支持”，而这样的“条件目前显然尚未成熟”。胡并没有具体说明，中国当下欠缺什么条件，需要的医药科学突破又是什么。
外媒的报道提供了一些说法。
据《纽约时报》报道，香港城市大学城市研究学者张珺表示，中国医疗资源高度集中在大城市，更偏远的地区可能很快会因病例增加而不堪重负。
彭博社的一篇评论文章说，中国的医疗系统不够完善，截止2019年，每1000人仅有四个床位，比日本的14个床位要少很多。一旦冠病病例增加，死亡率恐怕不会低。
此外，中国虽然实现了相对较高的全面接种率，国产灭活冠病疫苗在预防重症方面也证明有效，但疫苗的有效性恐怕还是不足。
据路透社报道，中国截止10月29日已有75.8%的民众打满两剂疫苗，目前各地也已开启第三剂疫苗施打工作，但打的都是中国国产的灭活疫苗，而不是有效性更强的mRNA疫苗，中国大陆至今还未批准任何一款国外的mRNA疫苗上市。
临床试验已显示，科兴和国药疫苗总体上不如莫德纳和辉瑞等mRNA疫苗有效。《南华早报》今年6月曾报道，接种辉瑞疫苗者体内的抗体水平，比接种科兴疫苗者高出许多。
引进国外现有mRNA技术是快速弥补短板的选项，但中国相信仍倾向于自主研发mRNA疫苗。据BBC报道，目前有三支中国国内的研发团队正在进行mRNA疫苗的研发工作。
中国清零冲击全球
中国是世界第二大经济体，清零抗疫模式不仅影响自身经济，也对外产生连锁反应，包括冲击供应链和出境旅游，相信这也是外媒关注中国清零模式的主因之一。
据《华尔街日报》报道，在上海等港口，由于船员接受冠病病毒检测，船舶经常出现滞留，造成供应链中断。法国外贸银行(Natixis)亚太区首席经济学家艾西亚说：“中国是大多数全球价值链的中心，实施如此严格的‘清零’政策，全球供应链的运转不良确实与这有一定的关系。”
此外，限制措施也意味着中国游客出行受限，这对大幅依赖中国客人的国家来说，冲击尤其大。
清零措施也影响中国经济，包括上月的黄金周期间，国内旅游人数低于去年，显示零售业的销售情况不稳定。
中国9月份的外贸数据虽然好过市场预期，出口强劲增长，但经济也出现放缓迹象，第三季GDP年比成长率为4.9%，比路透社综合43家机构预期的5.2%来得低。另据彭博社上周报道，在电力短缺和房地产市场低迷加剧的情况下，经济学家已再次下调中国今明两年的经济增长预测。
彭博社评论文章认为，上述均突显中国经济的脆弱之处，也说明中国无法与世界长期隔绝。
中国为何坚持清零？
抗疫不只是医疗任务，更是政治任务。
好些外媒报道分析称，中国之所以坚持清零政策，政治因素是一大考量。中国在叙事中强调清零政策的优越性，是为证明中国制度的治理实力。这也是为什么，当上海传染病专家张文宏建议中国学习与病毒共存时，他受到部分网络舆论的攻击。
此外，中国明年还有两个重大活动登场，绝不容许任何闪失。一是明年2月北京冬季奥运会，另一个是下半年召开的中共二十大。
在那之前，一般相信除非如胡锡进所言，“有更多医药科学的突破来支持”政策调整，可能是冠病药物的研发有大进展，也可能是国产mRNA疫苗有突破，否则中国将继续严防死守。
如果在中共二十大之前放弃清零政策，就等于承认以前的做法不起作用，这将有损执政当局的威严。而且，对好些中国民众而言，清零政策下的低病例数已筑成满满的民族自豪感。
英国《报引》述美国俄勒冈州立大学全球卫生中心主任纪骏辉说，中国从一开始就想向世界展示它有能力控制疫情，同时具备大规模动员能力。
纪骏辉说：“他们（中国）要被看成是这场疫情的拯救者，而非肇事者。”
香港行业组织亚洲证券业与金融市场协会上周致信港府，呼吁当局考虑进一步放宽边境管控措施。然而，港府次日不但表明无意放弃“零容忍”计划，还加码宣布进一步收紧措施，以争取尽早与大陆通关。
所以，不管“中国特色”的冠病清零政策如何一再被西方媒体质疑，在明年下半年之前相信都不会看到抗疫措施有任何松绑，哪怕只剩中国独自坚持这条清零道路。西方越是质疑，北京想必越是严防死守，看看香港就知道了。