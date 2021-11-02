港三季度GDP料将增长5.4%

香港昨天（1日）公布第三季本地生产总值（GDP）预估数字，按年实质增长预料将为5.4%，低于市场预期。

据香港政府统计处公布的新闻稿，继今年第二季GDP按年增长7.6%后，第三季增幅放缓2.2%。新闻稿指出，主要原因是基数效应及香港经济上半年表现比预期强劲。

统计显示，按GDP各个主要组成部分分析，私人消费开支在今年第三季度与去年同期比较实质上升7%，第二季的升幅为7.2%。

对此，香港政府发言人表示，受惠于疫情稳定、劳工市场情况改善和消费券计划，私人消费开支持续增长。营商前景在过去一年有所改善，整体投资开支进一步增长。

按国民经济核算定义计算，港府消费开支继今年第二季上升3.0%后，第三季与去年同期比较实质上升4.1%；第三季本地固定资本形成总额与去年同期比较实质上升11%；第三季货品出口总额与去年同期比较取得14.3%的实质升幅，升幅较第二季的20.5%有所放缓；货品进口继今年第二季上升21.4%后，第三季实质上升16.5%；第三季服务输出同比实质上升4.0%，服务输入同比实质上升6.4%。

对此，发言人表示，随着全球经济活动持续恢复和本地疫情稳定，香港的经济复苏在第三季更形稳固。今年前三季合计，实质本地生产总值按年增长7.0%。经季节性调整后，实质本地生产总值较前一季轻微增长0.1%。

发言人称，未来全球经济复苏将会进一步支持香港货物出口。但发言人认为，受到更具传染性的冠病变种病毒的威胁，以及全球多个经济体出现供应瓶颈，全球经济前景面临下行风险。

中新社采访工银国际首席经济学家程实表示，香港就业市场进一步改善，最新失业率下降至疫情以来新低的4.5%，加上第二期消费券陆续开放，有望支持第四季的消费保持较平稳增长。然而他认为，在较高基数下，第四季增长将进一步回落，但全年增长可望达到6.5%，即香港政府预期的上限。

但他也强调，目前香港经济距离全面复苏仍有距离，特别是香港与大陆和国际的往来仍未恢复，香港本地零售销售总额仍没有恢复到疫情前的水平。他表示，若香港与大陆通关能有实质性进展，将有助香港融入中国国内经济大循环，为香港经济注入新的强心针。

