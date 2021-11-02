塔利班夺权后 阿富汗首次对华出口松子

来自阿富汗的45吨松子昨晚（11月1日）抵达上海浦东机场。这是阿富汗塔利班夺取政权后，阿富汗首次向中国出口松子。

环球网引述阿富汗黎明电视台报道，当地时间10月31日，今年首批45吨松子从阿富汗首都喀布尔出发，包机运往上海。阿富汗代理副总理哈纳菲等临时政府官员在喀布尔机场举行简单的剪彩仪式，中国驻阿富汗大使王愚也参加送行，共同开启“松子空中走廊”。

王愚在给货机送行后在推特上写道，尽管阿富汗的国际货运仍受限制，但中阿两国克服种种困难，完成了货物出口，“出口松子带来的数亿美元收入让许多阿富汗农民受益匪浅。小小的松子给阿富汗人民带来了幸福，也给中国人民带来了美味，‘松子空中走廊’是我们两国友谊的重要纽带。”

一批45吨重的松子当地时间10月31日，从阿富汗首都喀布尔出发，包机运往上海。（中国驻阿富汗大使王愚推特）

另据美国之音报道，塔利班政府发言人比拉尔·卡里米（Bilal Karimi）说：“我们希望这种商业活动能够继续下去，并促进我们与中国的贸易关系。”

他说，松子的出口是喀布尔和北京最近广泛“良好讨论”的结果，预计未来几天双边贸易的其他领域将取得进展。

卡里米补充说：“今天的松子出口尤其标志着（两国关系）一个新的良好开端。”

中国是阿富汗松子的最大进口国之一，2018年，首批阿富汗松子以包机方式直接向中国出口，环球网报道说，本次“松子空中走廊”实际上是对此前项目的恢复。

阿富汗塔利班夺取政权后，成立阿富汗伊斯兰酋长国，但至今未得到任何国家承认。

中国外交部长王毅上周在卡塔尔首都多哈与阿富汗塔利班高级领导人举行了为期两天的会谈。

王毅当地时间10月26日在与阿富汗临时政府代理外长穆塔基会面时说，中方关注阿富汗当前面临的困难、特别是可能出现的人道主义危机，愿继续在力所能及的范围内伸出援手。

他还说，愿在阿富汗稳定局势、具备安全条件后，探讨开展经济重建领域合作，支持阿富汗发挥“亚洲之心”地理优势，加强同地区互联互通，增强自主发展能力。