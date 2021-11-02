中国外逃红通商人施建祥在美被捕

被列入红色通缉令的中国外逃商人施建祥，因涉嫌以欺诈方式获取签证入境美国，上周在美国被捕。

综合美国之音和《华尔街日报》报道，美国司法部在声明中说，施建祥（57岁）是在拉斯维加斯一个有关加密货币投资的会议活动上被捕，并在上周四（28日）于拉斯维加斯出庭面控。当地法官认为，他有逃跑的可能，下令将他拘留，等待审判。

司法部指施建祥在取得美国非移民签证的过程中撒谎，并用了以此得到的两张签证，在2016年通过迈阿密国际机场进入美国。施建祥在申请签证时声称，他从未使用过其他姓名。不过，他持有以“牛隆”（Long Niu，音译）为名的旅行证件，并在2017年2月以这份证件进入美国。施建祥也以“摩根·施”（Morgan Shi）的名字，居住在美国加利福尼亚州和内华达州。

施建祥面对两项欺诈和滥用美国非移民签证的罪名。一旦罪名成立，他将面临最高10年的监禁和最高25万美元（33万新元）的罚款。

中共中央纪委国家监委网站2018年公布的公告显示，施建祥是民营企业快鹿集团原董事长，涉嫌集资诈骗罪，2016年3月7日外逃至美国。施建祥也被纳入国际刑警组织的红色通缉令名单内。据报道，国际刑警组织是在中国政府的要求下，于2017年1月将施建祥纳入该名单。

美国司法部在声明中没有提到中国执法单位。《华尔街日报》认为，这表明美国逮捕施建祥，与中国想要提控施建祥几乎没有关联。

美国与中国之间没有引渡协议，但美国政府在某些情况下会与中国合作，起诉涉嫌金融犯罪人员。美国政府曾说，不愿成为中国贪腐官员的避风港。

施建祥来到美国后行事高调，在好莱坞经营影视投资公司。2017年12月，施建祥在纽约的一场募款活动上与时任美国总统特朗普合影。施建祥也尝试与美国拳王泰森合作，推出加密货币，但被泰森拒绝。泰森曾在快鹿集团投资拍摄的电影《叶问3》中露面。