中俄重启推动联合国放松对朝制裁

中国和俄罗斯正在推动联合国安理会放松对朝鲜的制裁，重启2019年曾进行过的一次尝试。

据路透社昨天（1日）看到的一份经修改的决议草案，中国和俄罗斯希望由15个成员国组成的安理会取消对朝鲜的制裁，包括取消对朝鲜出口雕像、海鲜、纺织品禁令，并将其扩大到包括取消精炼石油进口上限等，“目的是改善朝鲜平民的生活”。

该决议草案还包括俄罗斯和中国两年前首次提出的其他措施，包括解除朝鲜人在国外工作的禁令，以及使朝韩铁路和公路合作项目免于制裁。

据报道引述几位不具名的联合国外交官说，这份更新后的决议草案不会获得太多支持。2019年，俄罗斯和中国就该决议草案举行了两轮非正式会谈，但从未正式将其提交表决。

他们表示，中国和俄罗斯尚未安排关于其新决议草案的任何会谈。一项决议要想获得通过，需要九张赞成票，而且美国、法国、英国、俄罗斯或中国不能投下否决票。

外交官说，该文本已于上周五分发给安理会成员。

俄罗斯和中国的驻联合国代表团尚未对此作出回应。

中国常驻联合国代表张军上个月表示，中国的意愿一直是解决由安理会的制裁所造成的人道主义问题，并补充道，2019年的决议草案“仍在讨论中”。

朝鲜因其核计划和弹道导弹计划，自2006年以来一直受到联合国制裁。

中俄曾在2019年提议联合国解除对朝鲜制裁，包括不再禁止朝鲜出口商品、解除朝鲜在海外工作并将收入汇入朝鲜禁令等。另外，草案还建议正式宣布1950年至1953年的朝鲜战争结束，或签署结束战争的和平条约。