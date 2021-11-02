台军方派人赴关岛与美军参加联训

台湾海军陆战队已选派40人兵力，前往关岛的美军新建基地，接受为期一个月的台美“陆吼”两栖联合登陆作战训练。

综合台湾ETtoday新闻云、中时新闻网和联合新闻网今天（2日）报道，台湾国防部长邱国正证实有此次训练。他说：“我们跟美方之间有很多交流合作，是行之有年，有一些层级的互动，这也是当中交流的一环，不用多做揣测。”

苹果新闻网早前报道，此次训练的目的，是要以强化台湾海军陆战队的两栖突击及城镇作战能力。台湾国防部对此相当低调，不希望影响陆战队的受训计划。

据报道，“陆吼”专案是在1958年由台美政府签订，并在屏东枋寮滩头举行首个“陆吼”两栖联合登陆作战演习。

包括“陆吼”在内的所有台美军事交流在美国和“中华民国”于1979年断交后暂停，直到2017年才恢复台美海军陆战队的小部队交流。美国在台协会（AIT）为小部队交流在高雄设立专案办事组，负责人是现役美国海军陆战队军官。

台湾海军陆战队每次有重大演训时，美国海军陆战队也会派观察员到演训现场，了解台湾陆战队的训练过程与成效。观察员届时也会写报告，为台湾陆战队提供精进的方向。

台湾总统蔡英文上周在美国有线电视新闻网（CNN）的专访中，证实美军派员协助训练台湾军队。美国在台协会台北办事处处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）对此不愿多做评论，但强调“美国对台湾支持，及与台湾的防卫合作关系坚若磐石”。

孙晓雅强调，美国致力协助台湾维持充足的自我防卫能力，双边就相关议题定期互动，评估台湾的脆弱点，及了解如何帮助台湾提升自我防卫能力。