TikTok新加坡籍CEO将卸下字节跳动CFO一职

路透社披露，字节跳动将展开重组，旗下TikTok（抖音国际版）新加坡籍首席执行官（CEO）周受资，将卸下母公司字节跳动的首席财务官（CFO）一职。

综合路透社和今天（2日）报道，字节跳动首席执行官梁汝波在发给员工的备忘录中解释，周受资卸任首席财务官一职，以便能完全专注于抖音国际版业务。

梁汝波也公布，在字节跳动的重大重组计划下，公司将设立六个业务板块，分别为抖音中国版、抖音国际版、飞书、火山引擎（BytePlus）、朝夕光年（Nuverse）和大力教育。

消息人士透露，字节跳动将今日头条、西瓜视频、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音中国版。该板块负责国内信息和服务业务的整体发展。

周受资（38岁）在今年3月从手机制造商小米跳槽到字节跳动后，便担任首席财务官，一个月后兼任抖音国际版首席执行官，常驻新加坡。

周受资曾在2010年至2015年在俄罗斯基金公司DST担任合伙人，负责中国科技企业的风险投资，主导或参与了对京东、小米、阿里巴巴、滴滴等的投资。他在2013年亲自到北京探访字节跳动旗下的“今日头条”的工作室，然后代表DST投资了“今日头条”，与张一鸣建立起长期的关系。

知情人士曾透露，这也是张一鸣最后把周受资挖进公司的原因。字节跳动在今年3月的内部任命信中提到：“周受资对我们的业务、团队和文化非常熟悉，他在DST工作期间就认识了我们，并推动DST在很早期投资了字节跳动。”

周受资在2015年加入小米，起初担任首席财务官，后任集团高级副总裁、国际部总裁。