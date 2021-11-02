苏贞昌：国民党反莱猪会让台湾进不去CPTPP

台湾行政院长苏贞昌说，国民党反对莱猪，会让台湾不能加入CPTPP，“让中国（大陆）高兴”。

据联合新闻网报道，苏贞昌今天上午在立法院接受质询时说，总统蔡英文之所以宣布开放莱猪进口，是因台湾要走向国际，要与国际规范同步；台湾要加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），“若不照国际规范，人家不会让我们加入”。

苏贞昌说，中国大陆现在也申请加入CPTPP，若大陆先加入，“台湾就不用想了”。他称，国民党现在突然错乱、矛盾，要阻挡台湾国际贸易政策，不让台湾顺利加入CPTPP，最高兴的是大陆。

苏贞昌说，若反对莱猪，美国人会认为“台湾什么都要卖我美国，但却不照国际规范，说美国猪肉有问题”。他又指，马英九曾说过去留学美国时也吃，任内还开放美牛、莱牛进口，现在反莱猪，自相矛盾，站不住脚。

莱猪，即含莱客多巴胺的猪肉。莱客多巴胺是一种瘦肉精，美国在1999年起允许动物饲料添加，但被欧盟、中国大陆等禁用。台湾2006年将莱客多巴胺列为禁药。多年来，美国政府一直向台湾施压，要求台湾开放对含莱客多巴胺的肉类进口。

时任总统马英九2012年决定有条件开放含莱克多巴胺的美国牛肉进口，引发当时在野的民进党抗议。但现在民进党与国民党似乎更换了角色，蔡英文去年8月宣布放宽莱猪进口限令，国民党则发起反对莱猪运动。在12月即将举行的“四大公投”中，有一项就是“反莱猪”。