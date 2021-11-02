世贸组织明讨论大陆禁台水果申诉案

台湾因不满中国大陆禁止进口释迦、莲雾等台湾水果，向世界贸易组织（WTO）提出申诉。该案件已列入WTO本地时间明晚（3日）12点的议程。

据中时新闻网报道，台湾行政院农业委员会主委陈吉仲今天受质询时证实以上议程，并表示，大陆处理方式不符合国际规范，不过之后还是期待大陆依照国际规范进行农产贸易。

中国大陆海关总署今年3月宣布，由于多次从台湾地区进口的凤梨中检测出检疫性有害生物介壳虫，而暂停进口台湾凤梨。同年9月，大陆海关总署同样以检疫为由，暂停从台湾进口释迦和莲雾，再次引起台湾反弹。

对此，农委会透过台湾常驻世界贸易组织代表团协助，向WTO食品安全检验与动植物防疫检疫委员会（SPS）提出“特定贸易关切”。

陈吉仲日前受访指出，不只是对台湾，大陆对澳洲或其他国家也有很多类似的作法；另在过去SPS的案例中，有18件是成功的案例，“我们期待可以获得正面的结果”。

台湾行政院长苏贞昌也说，大陆这种做法无法让国际与台湾接受，大陆的禁令反而导致外销日本大大成长。他批评大陆不但没有科学根据，一通知就全面禁止的举措不符合国际贸易做法。他也质疑，日本的检验最严格，日本能够接受进口反而大陆不能接受进口，因此向WTO申诉积极捍卫权益。

台湾的释迦、莲雾有九成以上销往大陆，去年释迦对大陆出口3800万美元（5161万新元），莲雾为1800万美元，且水果有保鲜问题，分散市场不易，台湾农民一直希望政府能与大陆协商，确保通路无虞。