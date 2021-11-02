中国官媒吁勿过度解读储存生活必需品

中国商务部一则“鼓励家庭储存一定生活必需品”的通知引起社会各种猜测，中国官媒今天（11月2日）发文呼吁不要过度解读甚至误读这则信息，并称通知的本意是怕疫情散点突发让民众措手不及，无需过度脑补。

中国商务部昨天（11月1日）在官网发布商务部印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，要求各地保障今冬明春群众生活必需品供应充足，做好市场保供稳价。

其中提到，“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要”，这句话引起网友各种猜测和讨论，相关消息也登上微博热搜榜。

网民纷纷猜测这则消息传递的信号，有人猜是不是物价要涨，有人认为是在鼓励消费，还有人猜测是否近期疫情严重要限制流通，甚至有民众认为，这是要准备应对即将到来的对台军事斗争可能带来的实时物资短缺。

对于舆论的关注，中国国务院主办的中央直属党报《经济日报》今天在客户端发文指出，网友的密切关注可以理解，但如果因此过度脑补，累积焦虑，完全没有必要，“通知的本意就是怕疫情散点突发让人们措手不及，大家想象力不要太丰富！”

文章说，通知中的这句话主要是针对疫情防控，部分小区临时封控，可能造成生活不便。长期看也是倡导居民提高应急管理意识，增加必要家庭应急商品储备，作为国家应急体系的必要补充。

文章指出，现代生活的便捷性让无储备家庭成为常态，但这段时间疫情散发，大家多少为此做些准备，“也是与人方便与己方便，何乐而不为呢？”

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天中午也在个人微博发文说，这是敏感时期舆论的“放大镜效应”所致。

已多次就台海紧张局势发声的胡锡进说，他没有看到局势已箭在弦上、顷刻间就要激发的绝对紧迫，他也不相信国家会在此时通过商务部的一个通知对外释放民间需要“抓紧备战”的信号，他认为，加强抵御、缓冲季节性以及灾害造成供应紧张的常备能力才是这句话的本意。

他同样认为，长远看，中国家庭增强自我防护能力是必要的，同时，提醒鼓励家庭储存必需品并不意味着供应紧张。

他进一步指出，大陆“收拾”民进党当局，战争手段构成强大威慑，但大陆工具箱里还有其他威力强大的手段，“别着急，大家慢慢观看”。

他提醒大陆公众不要被台美虚张声势的表演所惑，只需扎实加强军事斗争准备，同时维护好经济社会生活的常态节奏和繁荣，最终统一“无论是一次排山倒海的武统，还是对岸当局因走投无路和平结束割据，都将是历史安排的一次瓜熟蒂落”。

