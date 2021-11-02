美前官员预测北京2024年前或考虑对台采取军事行动

美国前国家安全顾问奥布莱恩预测，中国大陆可能在2024年下一届美国总统大选前，考虑对台湾采取军事行动。

在前总统特朗普执政时期担任国安顾问的奥布莱恩（Robert O'Brien）在接受日经视讯采访时说，中国不会做出影响明年2月北京冬季奥运会的事，但中国担心特朗普或鹰派人物，如在特朗普政府担任国务卿的蓬佩奥，将在2024年的美国总统大选中胜出。

因此，奥布莱恩判断，北京可能认为北京冬奥落幕到美国下次大选期间，将是对台动武的机会。

拜登今夏以来已经两次提及，一旦北京对台动武，美国将保卫台湾，被认为是打破美国长期以来的“战略模糊”政策。但美国官员在拜登表态后总是强调，美国对台政策不变。

奥布莱恩认为，拜登可能有意扰乱中国，为了让北京不再认为他在北京对台动武的台湾问题上立场软弱。“说一次，可能是口误。但说了两次，看来他似乎有个计划，试图让中国领导层产生疑虑。 ”

奥布莱恩也认为，拜登政府可能是接获一些关于中国大陆对台的情报，担忧中国大陆对台行动计划，因此促成拜登做出上述公开发言。

奥布莱恩说，日本、美国、印度、英国和欧盟必须要很清楚地让北京知道，对台动武的后果非常严重，“不只是军事上，经济层面也一样。”

他也分析称，如果中国大陆占领台湾这个“地缘政治岩石”，将会把日本和其他的太平洋国家分隔开来，包括澳大利亚、新西兰、菲律宾和其他亚细安国家等，大陆将能以台湾为据点，穿透第一岛链，进而可能切断日本的主要贸易途径。

奥布莱恩鼓励企业为台湾海峡可能爆发的潜在危机，以及后续所产生的对华制裁措施做好准备。他说，在中国做生意的中小型企业需要制定如何实现供应链或客户群多元化的计划，以及其他的应急计划。

奥布莱恩认为，总体而言，拜登政府成员在对华政策上“做得好”。

在谈到《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）时，奥布莱恩认为，中国如果加入将会破坏该协定架构，但他也对美国重新加入CPTPP持谨慎态度。他说，美国需要先确保CPTPP是一项对美国工人和家庭以及其他国家都有益的协议，才重新加入。

CPTPP的前身是美国主导的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），特朗普在2017年宣布“退群”。该协定之后由日本牵头修订并重新命名。