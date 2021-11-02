“谁适合当台湾总统”民调 赖侯柯位列前三

台湾《美丽岛电子报》昨天（1日）公布“谁最适合做我们下一届总统”民调，结果显示，赖清德、侯友宜、柯文哲位居前三。

综合联合新闻网和中时电子报报道，民调显示，有25.5%民众投票给台湾副总统赖清德；新北市长侯友宜以23%位居第二；台北市长柯文哲14.2%位居第三。第四和第五名分别是国民党主席朱立伦9.0%、桃园市长郑文灿6.4%。在信任度的部分，则是侯友宜位居榜首，领先赖清德与郑文灿。

《美丽岛电子报》董事长吴子嘉分析，目前民进党内赖清德跟郑文灿最有希望竞逐2024，但郑文灿面临“资历”与“格局”问题。至于国民党，吴子嘉认为，目前只有侯友宜有机会打败民进党。

吴子嘉指出，赖清德跟郑文灿目前是民进党内最有希望的两位竞逐人选，而赖清德已长期领先一段时间，这是客观中立民调做出来的结果，但根据民进党作业规则，还是以党内民调为主，那就是看谁主导民调进行。以目前民调来看，郑文灿若不改善“市长格局”的问题，2024应该是没机会。

至于国民党，吴子嘉分析，侯友宜民调的个人支持度、信任度都很高，跟郑文灿的情况有点雷同，虽然分数很高，但还是市长格局。吴子嘉认为，目前国民党内有机会赢民进党的候选人，也只有侯友宜了，他如果赢，原因是“非常不国民党”，即“不够蓝”，就像2012年民进党找了一个“非常不绿的”蔡英文赢得大选，或像柯文哲，“非常不绿”，在台北市打败了蓝营的丁守中。

另外，对于民调排名第三，柯文哲今天仅回复“这种题目，深呼吸放轻松，继续往前走”。