代表台湾参与APEC 张忠谋：将争取支持台湾加入CPTPP

台积电创办人张忠谋再度受台湾总统蔡英文邀请，作为台湾领袖代表参与于11月12日举行的亚太经济合作组织（APEC）经济领袖会议。他将在会上表达台湾希望能加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），并争取会员国支持。

综合中时新闻网和路透社报道，蔡英文今天（2日）上午在总统府作出以上宣布，并表示，这是今年召开的第二场APEC领袖会议，并感谢张忠谋领袖代表再一次接下重任代表她出席。

她说，今年9月台湾已经正式申请加入CPTPP，APEC成员若能促进台湾加入，必可促进成员国之间的产业连结，强化区域的经济安全，她请张忠谋藉由这次的会议争取更多成员国支持台湾加入。

另外，张忠谋非常关注疫情后的边境管制的松绑，蔡英文表示，其中最重要的关键是疫苗，她因此呼吁APEC应该做出努力，让各国以更公平、迅速的方式取得安全有效的疫苗。

蔡英文还呼吁APEC的成员伙伴应该要善用数位工具打造坚韧的医疗体系。她指出，运用科技防疫是台湾成功控制疫情的关键，并表示，台湾愿意与国际社会分享相关经验。

她强调，台湾有能力，也有意愿贡献专业。她也称，台湾希望贡献一己之力，协助区域站稳脚步向前迈进。她相信张忠谋的专业与经验能为台湾争取更多合作空间。

张忠谋在致辞时则表示，非常荣幸接受总统邀请，可惜这次还是线上会议，很难与别的领袖有互动的机会。他说，每个领袖代表有六分钟传达自己的理念，并表示自己将在会议上说，希望能与CPTPP国家工作小组密切合作，以传达台湾的意愿。

张忠谋7月中旬已代表台湾参与过新西兰主办的线上APEC会前闭门会议，包括美国总统拜登、及中国大陆国家主席习近平均线上与会。蔡英文说，张忠谋已在7月的闭门会议表达台湾对疫苗和经济复苏议题的理念和主张，他也会在接下来的会议表达台湾对自由贸易的支持与坚持。

张忠谋受媒体问及如何争取让APEC成员支持台湾加入CPTPP时，他表示，每个领袖代表会有6分钟说话的机会。针对这部分他至少有两件事情要说，一是在CPTPP贸易总额当中，台湾占相当大的比例，二是CPTPP采取的是国际间相当高的标准，而台湾离它要求的标准相当接近。

蔡英文于9月时曾称，台湾申请加入CPTPP，不论是在硬体面、法制面、社会面，都已经做好通盘准备。她表示，加入CPTPP将强化台湾在全球的关键战略与经贸地位，更进一步和世界接轨。