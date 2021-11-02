港消委会暂停与记协合办“消费报道奖”

香港消费者委员会与香港记者协会及摄影记者协会合办的“消费权益新闻报道奖”，今年在未与两记协商讨的情况下，单方面暂停举办。消委会称待检视工作完成后再决定方向，记协则对单方面决定停办表示失望。

香港《大公报》今天报道指消委会暂停与记协合办上述奖项，并指记协“反中乱港恶行昭彰”，惹起社会各界愤怒。

报道引述港区全国人大代表吴亮星指，记协与摄记协“立场偏颇”，消委会与这样的组织合作影响奖项的公平、公正性，对消委会的声誉有负面影响。

港区全国人大代表卢瑞安认为，记协有强烈政治色彩，不能真正代表业界的声音与观点，消委会作为法定机构不适宜继续与其合作。

记协今天中午在面簿发表声明说，对消委会未就此与记协及摄记协磋商、单方面决定停办感到失望。

声明称，在今天的政治环境下，无数有价值事物将不免逐一消逝，“但当他们于眼前化作飞灰，仍不免使人神伤”，期望消委会在检讨过后仍可以其能接受的方式复办赛事。

据香港电台报道，记协主席陈朗昇说，昨晚“被通知”停办“消费报道奖”，事前消委会未与记协等讨论，他也没机会向消委会主席及总干事表达看法，他猜测原因是与记协的因素有关。

他指出，记协与消委会合办这个项目已超过20年，奖项在新闻界有相当的地位，获奖机构不分背景或立场，评审也来自不同新闻机构，举办目的是要嘉许锲而不舍报道的媒体，同时提高消费者的意识。

参与合办此奖项的香港摄记协主席何家达说，今早接获消委会通知，对消委会的决定感到无奈及可惜，他认为，有关消费权益的新闻报道已不涉政治，担心这会引起寒蝉效应，会有其他团体停办新闻报道奖。

“消费权益新闻报道奖”由香港消委会、记协及摄记协联合举办，由2001年至今，每年举办颁奖礼。

消委会回应时说，暂停举办消费权益新闻报道奖，待检视工作完成后，活动会以全新面貌举行。

消委会发言人称，媒体近年迅速发展，消委会通过媒体协作的活动，包括“消费权益新闻报道奖”和“十大消费新闻选举”，不论内容和形式上都需与时并进，因此决定全面检视相关活动的形式，重新制订长远计划，期望以更有创意的形式举办活动，宣扬消费权益讯息。

北京与港府过去大半年加紧整肃香港的民主派组织与政团，香港教协、民阵及职工盟等均已宣布解散，有港媒称，记协与香港大律师公会等很可能是被针对的下一个目标。

香港保安局局长邓炳强今年9月接受《大公报》专访时曾说，留意到记协执委会只集中几家媒体及背靠大量学生会员的情况，质疑该会的代表性及专业性。