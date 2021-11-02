大陆军机连续三天进入台防空识别区

中国大陆解放军军机在10月31日至11月2日连续三天、共派遣超过10架次军机进入台湾的西南、东南及东北防空识别区，台湾空军紧急升空因应。

综合联合报及自由时报报道，台湾国防部于31日晚发布“即时军事动态”显示，大陆解放军当天共派遣八架军机进入台湾西南防空识别区，其中一架“运-8”反潜机穿出台湾西南部的巴士海峡空域绕行至东南防空识别区，其余七架军机则只在西南空域活动。

据台湾国防部消息显示，这八架军机包括，一架“运-8”反潜机、六架“歼-16”战斗机、一架“空警-500”预警机。

报道指出，“运-8”反潜机的部分航程有六架“歼-16”战斗机掩护，防空识别区南侧边缘则有“空警-500”预警机活动，显示解放军尝试钳制巴士海峡的空中部署。

另据日本自卫队统合幕僚监部同日发布的消息显示，还有三架解放军军机飞过台湾东北部与日本冲绳岛之间的宫古海峡空域前往太平洋。意即，当天解放军军机同时出现在台湾南北两侧。

据台湾国防部昨天（1日）公布的西南空域空情动态，解放军连续第二天派遣“运-8”反潜机飞过巴士海峡空域绕行至东南防空识别区。当天军机航迹与前一天31日几乎相同，同样有一架“运-8”反潜机穿出巴士海峡空域，部分航程则改为“运-8”远程电子干扰机掩护，防空识别区南侧边缘则有四架“歼-10”战斗机飞入，共计有六架军机进入台湾防空识别区。

另外，日本统合幕僚监部昨天也公布，有两架大陆军机飞越日本冲绳本岛与宫古岛间的宫古海峡前往太平洋，之后再沿原路径飞返东海上空。日本航空自卫队战机紧急升空应对。

据报道，解放军军机今早6时再次进入台湾西南防空识别区，高度3500米，台湾空军在空警戒并进行“广播驱离”。报道称，解放军军机本月累计进入台湾防空识别区两天，台军“广播驱离”纪录五次。

据统计，10月共有20天解放军派遣军机进入台湾防空识别区，当中10月1日至4日短短四天内，就有149架次军机飞入。

对于解放军在台海周边的军事行动，解放军东部战区新闻发言人张春晖此前曾说，大陆军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。