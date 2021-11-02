山东济南发应急包受关注 当地政府：为民办实事

中国山东省济南市近期向市民发放人防战备应急包的消息在网络受到关注，当地政府回应说，这只是政府22件为民办实事之一。

据澎湃新闻报道，不少济南市民在网上晒出图片视频，展示自己收到的济南市免费发放的人防战备应急包，还有市民记录“开箱”全过程，打开应急包，灭火毯、医药箱、逃生绳等物资一应俱全，引发不少外地网友羡慕。

但也有网民对此消息作出与台海局势相联系的解读，猜测是不是在备战，有网民说“我觉得我们福建才需要这个吧！等我们发的时候才是要来大的了”，但更多网友表示不要过度解读，指出今年并不是首次发放，以前也曾收到过。

济南市人防办对此回应说，人防办向济南市一万个家庭发放人防战备应急包是今年济南市政府22件为民办实事之一，自9月15日9点至24日17点由市民报名参加摇号申领，全市共有5.3万余个家庭获得有效摇号抽签资格。

《齐鲁晚报》在上个月25日也曾刊文介绍，济南市政府今年共确定为民办实事22件，截至第三季度末，有11件提前完成，其余事项正在按时间节点推进。

济南当地媒体也说，多年来，济南市人防部门结合人防宣传教育、应急疏散演练等活动，也曾向热心参与的市民群众发放过此类人防战备应急包。

至于“人防战备应急包”里都有什么物品，济南市人防办规划财务处处长沈灿飞曾介绍说，今年发放的人防战备应急包，包体设计与去年相同，面料采用牛津布加PVC防水层并带反光条，颜色是星空迷彩荒漠色，携带方式为肩背、斜挎和手提“三合一”，包内物品按照更加实用的原则较去年进行了微调，将过滤式呼吸面罩换成了灭火毯，将多功能安全锤换成了应急工具盒。

具体物品包括：应急工具盒、N95口罩、灭火毯、应急逃生绳、多功能应急强光手电、长效蜡烛、防水火柴、战备医药箱、三合一应急口哨、防滑耐磨手套，以及《人防战备应急手册》和战备应急联络卡。

据介绍，人防战备应急包是人防部门针对防空袭和防灾减灾需要而配备的物资便携包，包内主要配备有医疗急救包、自救互救器材和个人防护用品等应急自救物品，适用于在遭受空袭或发生地震、火灾、交通事故等自然灾害或突发事件时人员进行应急自救互救。

台海两岸局势持续紧张，中国大陆官方一些表态和动作频频引起舆论多种解读。大陆商务部昨天一则“鼓励家庭储存一定生活必需品”的通知就被猜测为“抓紧备战”，大陆官媒今天早前已发文呼吁不要过度解读甚至误读这则信息，并称通知的本意是怕疫情散点突发让民众措手不及，无需过度脑补。