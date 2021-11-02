港媒：北京40年前就知道有美军在台

中国大陆军方消息人士透露，华盛顿与台北1979年断交不久后，美国便派遣军方人员，以联络官或顾问的身份到台湾参加非正式的防务交流，北京早在40年前便知道此事。

据香港《南华早报》昨天（11月1日）报道，这名不愿具名的消息人士说，大陆得知自1980年代过后，美国派遣了10几名顶着“顾问”头衔的低军阶军官到台湾。

消息人士也透露，这些军官就像联络小组，负责华盛顿和台北之间的防御行动，比如协助训练，“华盛顿和北京之间，对此事有战略上心照不宣的默契（tacit mutual understanding）”。

军事分析员披露，华盛顿和北京在过去40年里，对美军在台湾的存在心照不宣，双方也了解到此事会低调处理，直到台湾总统蔡英文上周公开承认此事后才出现转变。

消息人士也说，除了上述军官，中国大陆也知道有一组美国海军陆战队成员在台湾保护美国在台协会（AIT）。

台湾前副国防部长林中斌说，美国海军陆战队保卫 AIT，以及美方与台湾的军事接触，几十年来一直是公开的秘密。

林中斌说，美国有时会派军事人员赴台协训台湾军事人员，这可能也是武器售后服务的一部分，有时候是纯粹协助军事训练。他说："有一个共识是，美军在台湾不会穿制服。"

大陆军事消息人士说，40多年的默契被打破，是出于政治动机，“企图挑衅大陆方面的底线”，目的是把这种共识变成一个政治问题。