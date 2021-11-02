涉防疫违法犯罪 北京昌平警方行拘37人

中国首都北京市在本轮冠病疫情中已累计报告本土病例35例，北京市疾控中心称疫情防控正处关键时刻。在出现多起病例的昌平区，警方严厉打击违反防疫规定的违法犯罪行为，已刑事立案侦查30人，行政拘留37人。

综合北京日报客户端及北京青年报报道，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火今天在疫情防控新闻发布会上说，截至目前，本轮疫情北京市累计报告本土病例35例，其中确诊病例33例、无症状感染者两例。

庞星火说，北京市当前疫情防控形势仍严峻复杂，疫情防控正处在关键时刻，要按照“快、严、准”原则，严格落实各项防控措施，集中隔离、居家隔离人员及高风险管控人员要严格遵守防控规定。

庞星火再次提醒北京市民不去中高风险地区出差、旅游，近期非必要不出京，婚事缓办、丧事简办、宴请不办，减少不必要聚会。

北京市疾控中心今天上午通报，昌平区今天0时至11时新增确诊病例四例，来自一家，居住在昌平区天通苑北街道天通苑北二区。截至今早11时，昌平区累计报告确诊病例28例，无症状感染者两例。

截至目前，北京市共有高风险地区一个，为昌平区北七家镇宏福苑社区；中风险地区两个，为昌平区东小口镇森林大第家园社区、天通苑北街道天通北苑第二社区。北京市其它地区均为低风险地区。

另据北京市昌平区官方政务微博消息，自10月22日昌平区宏福苑等地疫情发生以来，北京市昌平区公安分局全体民警24小时坚守岗位，做好重点地区秩序维护、社区防控、打击违法犯罪等各项工作。

昌平公安机关严厉打击疫情期间违反疫情防控规定的违法犯罪行为，从疫情发生至发稿时，累计刑事立案侦查20起30人，行政拘留37人、警告两人。