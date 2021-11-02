中国驳斥美国指应对气候问题“不合群”

针对美国白宫国安顾问苏利文指中国在应对气候变化问题不合群、立场消极，中国外交部发言人汪文斌今天（2日）予以驳斥，并反指美国作为历史排放大国，“气候政策不断反复和倒退”。

《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会昨天（1日）在苏格兰格拉斯哥登场。

中国国家主席习近平未亲自出席而是发表书面致词，美国则由总统拜登率团参加。

据法新社报道，苏利文为此抨击，“有些国家明显不合群，其中一个是中国，他们不会由领导人层级的代表出席COP26，而我们确信，在我们前进之际，他们有义务挺身展现更大的抱负。我们会持续施压。”

根据中国外交部网站发布的信息，汪文斌今天在例行记者会回复媒体提问时，重申中国积极推进经济绿色转型，将践信守诺，力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的立场。

汪文斌反指美国“气候政策不断反复和倒退”，自身排放最近几年才实现达峰并开始下降，还表示“期待美国政府尽快提出具体的减排政策措施”，并指责美国不能一方面要求中方减煤，一方面又制裁中国的光伏企业。

路透社记者在同一场记者会上，提问中国领导人为何在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会发表书面讲话，而不是以视频连线的方式出席。

汪文斌说，据他了解，“会议主办方没有提供视频与会方式”。

习近平和俄罗斯总统普京没有出席在格拉斯哥召开的《联合国气候变化框架公约》会议气候峰会。据路透社报道，普京以预录视频方式发言时，强调保护森林以遏制气候变化的重要性。