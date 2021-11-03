中国商务部回应“鼓励储存生活必需品”：督促落实“菜篮子”负责制

针对前天印发的“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品”通知引起极大关注及过度解读，中国商务部消费促进司司长朱小良昨天回应说，上述通知目的在于督促各地严格落实“菜篮子”市长负责制，指导商贸流通企业加强货源组织，畅通产销衔接，提前采购耐储蔬菜，与基地签订蔬菜供货协议。从目前的情况来看，各地生活物资货源充足，供应应该完全有保障。

根据央视财经客户端消息，朱小良受访时指出，前一段时间，受异常天气等多种因素影响，蔬菜价格持续上涨，给广大城乡居民生活带来影响。商务部专门印发了通知，目的在于督促各地严格落实“菜篮子”市长负责制， 畅通产销衔接。

朱小良还说，通知要求，北方省份要按时完成本年度冬春蔬菜储备计划，南方省份要根据自身情况建立完善蔬菜储备；及时投放肉类、蔬菜等生活必需品储备，补充市场供应；充分利用大型连锁商贸企业网络优势，保障商贸供应网络正常运营；及时发布商品市场供求和价格信息，稳定社会预期；若个别地方因疫情防控采取封闭管理措施，要迅速公布保供网点货源、地址、联系方式等信息，满足居民生活必需品采购需求。

中国商务部前天一则“鼓励家庭储存一定生活必需品”的通知引起社会各种猜测，中国官媒昨天发文呼吁不要过度解读甚至误读这则信息，并称通知的本意是怕疫情散点突发让民众措手不及，无需过度脑补。