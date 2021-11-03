欧洲议会首派代表团访台

欧洲议会代表团于今天（3日）起首次访问台湾，双方将就假讯息、网络攻击等议题交换意见。

据自由时报报道，代表团于今天早晨7时15分搭乘长荣航空第88班次班机抵达桃园国际机场。这是欧洲议会史上第一次派遣官方代表团出访台湾。

率领代表团的是“外来势力干预欧盟民主程序（含假讯息）”特别委员会主席格鲁克斯曼。他在今年3月曾因为批评中国大陆而被北京制裁。

访团成员包括特别委员会主席格鲁克斯曼（法国籍）、库比柳斯（立陶宛籍、曾任该国总理）、葛芮若（捷克籍）、施依德（奥地利籍）、奥弗斯（立陶宛籍）、奇裘斯（希腊籍）及德欧斯（意大利籍）等七位跨党团欧洲议会议员、欧洲议会秘书总处官员以及相关党团政策顾问，共13人。

代表团将会见台湾总统蔡英文、行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、行政院政委兼发言人罗秉成等多位台湾高层。访团也将与专研假讯息防制的智库、媒体及公民社会团体进行座谈。

台湾外交部政务次长曾厚仁将在今天主持晚宴，接待代表团。

台湾外交部今天对代表团访台表达诚挚欢迎，称这次访问意义重大。

台外交部说，近期欧洲议会友台力道空前，台湾与欧盟关系及合作交流不断提升，欧洲议会的支持与贡献功不可没。台湾位于抵御假讯息、恶意网络攻击等复合式威胁，以及境外敌对势力威胁的前线，将持续与欧洲议会等欧盟机构加强合作，共同对抗专制政权的侵犯，坚守民主、自由、法治及人权等普世价值。

针对此次欧洲议会代表团访台，中国大陆驻欧盟使团在10月27日于官网回应说，一个中国原则是中欧建交和发展双边关系的政治基础，不同意台湾当局与国际开展任何形式的官方来往，并警告将根据事态发展作进一步的反应。