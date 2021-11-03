中国称COP26主办方未给习近平提供视频与会方式

第26届联合国气候变化大会（COP26）正在英国格拉斯哥举行，中国国家主席习近平未视频出席领导人峰会，而是发表书面致辞。中国外交部昨天对此做出回应，指会议主办方没有提供视频与会方式。

据中国外交部官网消息，外交部发言人汪文斌昨天（2日）在例行记者会上介绍说，习近平在致辞中就如何应对气候变化、推动世界经济复苏等重大时代课题贡献了中国方案，提出维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型等三点主张。

汪文斌指出，习近平强调，中国秉持人与自然生命共同体重要理念，坚持走生态优先、绿色低碳发展道路。“1+N”政策体系为中国实现碳达峰碳中和明确了时间表、路线图和施工图。

他还说，习近平的书面致辞彰显了中国积极应对气候变化、引领全球气候治理的大国担当。

随后，英国路透社记者就中方领导人为何只在领导人峰会发表书面讲话而非视频连线出席提问，汪文斌回应称，据他了解，会议主办方没有提供视频与会方式。

汪文斌强调，习近平向《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会发表书面致辞，体现了中方积极推进应对气候变化国际合作、呵护地球共同家园的坚定立场和大国担当，中方的有关主张和举措得到了国际社会高度评价和认可。

习近平和俄罗斯总统普京都没有亲自出席本届联合国气候变化大会，美国总统拜登10月31日对习近平既没有出席G20峰会，也没有参加气候峰会感到失望。

拜登周二（2日）在离开格拉斯哥前举行的记者会上又批评中俄领导人未能在气候变化问题上发挥领导作用，并谴责两国领导人不出席联合国气候变化大会。

拜登说：“中国的缺席是一个巨大错误。世界其他国家会问，中国可以为我们带来什么？”

他还说：“俄罗斯面对极度严重的气候变化问题，那里的苔原正在燃烧，但普京对应对气候变化却默不作声，不愿作出任何承诺。”